Auf der Kreisstraße KG 47 von Althausen in Richtung Poppenlauer erfasste am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, eine Daimler-Fahrerin einen Hasen, der die Fahrbahn überquerte. Dieser wurde frontal erfasst und überlebte die Kollision nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2000 Euro, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol