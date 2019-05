Ein 47-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Donnerstag in den frühen Morgenstunden von Reichenbach nach Roth, dabei querte ein Hase die Fahrbahn und kollidierte mit der Front des Fahrzeuges. Der Hase verstarb an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug ent-stand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. pol