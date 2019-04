Hase läuft ins Auto: Kühlergrill kaputt

Kleines Tier, großer Schaden, diese Erfahrung musste eine 45-jährige Autofahrerin machen. Die Frau war am Sonntagabend mit ihrem Pkw von Fulda auf der Staatsstraße 2790 in Richtung Motten unterwegs. Kurz vor Motten lief ihr ein Hase vor das Auto. Der Kühlergrill des Fahrzeugs wurde komplett beschädigt, der Hase getötet. Der Blechschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro, schätzt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Bericht. pol