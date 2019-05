Auf der Kreisstraße KG 2 von Volkershausen in Richtung Maßbach erfasste am Mittwochabend, gegen 22.40 Uhr, etwa 200 Meter vor dem Ortseingang von Maßbach ein Fahrzeug einen Hasen. Dadurch wurde der Pkw im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Freitag mit. pol