Hase kollidiert mit Auto: 300 Euro Schaden

Kleine Ursache, große Wirkung - so könnte man den Wildunfall überschreiben, der sich am Sonntagabend zwischen Stublang und Bad Staffelstein ereignete. Eine 42-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw von Stublang kommend in Richtung Bad Staffelstein. Dabei kollidierte ein Hase, der die Fahrbahn von rechts nach links überqueren wollte, mit dem Fahrzeug. Der Schaden am Pkw wird mit circa 300 Euro beziffert. pol