Von Maria Bildhausen nach Großwenkheim war auf der KG 11 am Donnerstag, gegen 2.15 Uhr, eine 27-Jährige mit ihrem Auto unterwegs. Etwa 400 Meter vor dem Ortseingang Großwenkheim lief ein Hase von rechts auf die Fahrbahn, meldete die Polizei. Das Tier kollidierte frontal mit dem Auto und flüchtete nach links in ein Feld. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. pol