Haschisch, Schnitzel und Kamele

Eine bitterkalte Nacht an der türkisch-iranischen Grenze im überfüllten und überschwemmten Schlafsaal, Aufwachen, weil der beste Weg für den Hotelier, den aus der Toilette hochkommenden Morast mit den bloßen Händen zu entfernen, durch das Gästezimmer führt, tagelange Reisen in überfüllten Bussen und Bahnen.

Wer sich Ende der 1960er Jahre auf den Landweg in Richtung Indien machte, war sich bewusst, dass die Reise mit Strapazen verbunden sein würde. Das war vielen Kriegs- und Nachkriegskindern allerdings lieber als der bundesrepublikanische Mief der 1960er und 70er Jahre. Als sich der Bamberger Fotograf Werner Kohn im Sommer 1968 auf den Weg begab, der im Nachhinein als der Hippie Trail bezeichnet werden sollte, waren noch nicht so viele Europäer wie im folgenden Jahrzehnt auf ihm unterwegs.

Zu viert machten sich Kohn und seine Gefährten im August 1968 auf den Weg gen Osten. Ein Freund, der durch seine Zwei-Meter-Statur überall für Staunen sorgte, war als einziger die ganze Tour über dabei. Die Richtung war klar, die genaue Route wurde unterwegs gewählt. Der Zeitplan orientierte sich am Zauber der bereisten Orte. Ursprünglich war Indien das Ziel.

Billig-Flieger waren in diesen Tagen noch kein Thema. So ging es mit Zügen und Bussen etappenweise voran: Istanbul, Trabzon, Erzurum, Dogubeyazit, Täbris, Teheran, Maschhad und dann westlich von Taybad über die Grenze nach Afghanistan. Dort führte die Reise von Herat nach Kandahar, über Ghazni nach Kabul und von dort in den Norden nach Mazar-e Scharif. Ein Abstecher ins pakistanische Peschawar und Lahore war noch möglich, aber für die Weiterreise nach Indien reichte das Geld nicht mehr. Von vier Monaten on-the-road verging die Hälfte der Zeit in Afghanistan.

Unterwegs lebte man sparsam, übernachtete in einfachen Unterkünften und aß die lokalen Gerichte. Gegen eventuelle Magenverstimmungen halfen spezielle "afghanische Hausmittel". Der einzige Aufenthalt in einem besseren Hotel-Restaurant in Kabul war der Aussicht auf Kartoffelsalat mit Schnitzel und Bier geschuldet. Ansonsten wurde streng auf das Budget geachtet. So konnte die ganze Tour seinerzeit mit lediglich 300 oder 400 Mark gemeistert werden.

Schwarzer Afghane in der Rollei

Viel teurer war da schon das Fotomaterial. Neben seinem Freund war Kohns ständiger Begleiter eine Rolleiflex 4x4. Zu allem Überfluss versagte diese auf dem Weg. Zwar konnte Kohn den Schaden notdürftig beheben, aber zwei Schrauben wollten sich partout nicht mehr einbauen lassen. Die Kamera tat trotzdem ihren Dienst. Wenn auch nur noch mit drei Verschlusszeiten.

Da die Kamera ohnehin in die Reparatur musste, konnte sie auf der Rückfahrt guten Gewissens als Versteck für besten schwarzen Afghanen dienen. Die Grenzkontrollen waren seinerzeit eher lax. Obwohl die afghanischen Grenzbeamten nicht viel mehr taten als einen oberflächlichen Blick in die Pässe zu werfen, mussten Kohn und sein Gefährte ihre erste Nacht in Afghanistan an der Grenze verbringen. Afghanistan war ein äußerst gastfreundliches Land und auch die Grenzer freuten sich über anregende Teegesellschaft beim Rauchen ihrer abendlichen Pfeife.

Afghanistan vermochte es, Werner Kohn und seinen Reisegefährten von Anfang an zu fesseln. Er war nicht der einzige, der seinerzeit auf seinem Weg nach Indien fasziniert in dem zentralasiatischen Land innehielt. Was Kohn interessiert, sind die Straßenszenen, die Menschen und ihre Geschichten. Er will den Augenblick einfangen, deshalb sollen die Fotografierten den Fotografen möglichst nicht bemerken. Die Rolleiflex 4x4 ist zwar eine handliche Kamera, aber sie fällt auf, und so wurde sie oft von den Abgebildeten wahrgenommen. Dies hat zur Folge, dass der Betrachter häufig aus den damals mit ihr geschossenen Fotos heraus angeschaut wird.

Schlägt man den 2017 im Erich Weiß Verlag erschienenen Band "Menschen in Afghanistan 1968" auf, der die meisten der damals entstandenen Fotografien abbildet, springen einem neben den vielen farbenfrohen Straßenszenen die Porträts junger Männer vor blauem Himmel ins Auge. Man fragt sich, ob sie den Fotografen kannten, so persönlich erscheinen die Aufnahmen. Kohn erklärt, er habe einen Mann fotografieren wollen, da habe sich direkt eine Schlange von Männern gebildet, die ebenfalls abgelichtet werden wollten.

Ausstellung bis 7. Juni

Trotz der Begeisterung der Einheimischen für die Fotografie wäre ein Leben als Fotograf in Afghanistan wohl kaum möglich gewesen. Lediglich einmal ist Kohn ein weißes Kamel als Gegenleistung für seinen Dienst angeboten worden. Es bedurfte einiger Anstrengung, das Geschenk abzulehnen ohne unhöflich zu erscheinen. Das Argument, Kamele könnten nicht ohne weiteres nach Deutschland eingeführt werden, muss letztlich überzeugend genug gewesen sein.

Wer den Blick auf Afghanistan mit Werner Kohn teilen möchte, hat die Möglichkeit, dies noch bis zum 7. Juni in den Räumlichkeiten der VHS-Bamberg im Alten E-Werk zu tun, wo seine Bilder ausgestellt sind.