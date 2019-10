Haschisch im Rucksack gefunden

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth hielten am Sonntagabend am Autohof in Himmelkron einen Subaru mit Schweizer Zulassung an. Bei der Kontrolle des 42-jährigen Fahrers aus der Schweiz fanden die Polizisten eine geringe Menge Haschisch in dessen Hosentasche. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und zeigten den Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

Erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte der Mann Richtung Schweiz weiterfahren, nachdem ein Drogenvortest bei ihm überraschenderweise negativ ausgefallen war. pol