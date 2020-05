Hartsteinwerk soll Trainingsplatz für Rettungshunde werden

Am vergangenen Sonntag fand der Internationale Tag des Rettungshundes statt. Dieser Tag wird seit 2008 von der Internationalen Rettungshundeorganisation (IRO) organisiert. Eine Initiative, die Rettungshundeorganisationen die Möglichkeit bietet, sich zu präsentieren und gleichzeitig einen Einblick in die wertvolle Arbeit mit Rettungshunden zu geben.

Die "Arbeitsgemeinschaft Mantrailing - Rettungshundestaffel & Therapiehundezentrum" aus Kronach beteiligte sich als Mitglied der IRO auch in diesem Jahr - übrigens wiederholt als einzige deutsche Organisation - am Internationalen Tag des Rettungshundes. Allerdings waren die Möglichkeiten aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Krise begrenzt, die Leistungsfähigkeit von Rettungshunden einer breiten Öffentlichkeit hautnah und "live" vorzustellen. Das hat die Arbeitsgemeinschaft aber nicht davon abgehalten, auch hier neue Wege zu beschreiten. Mit einem virtuellen Rundgang führte man über die neu entstehende "Working Dog Area" auf dem Areal des ehemaligen Hartsteinwerkes in Förtschendorf. Die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing plant dort in Kooperation mit der "Hartsteinwerk - Working Dog Foundation" den Bau des größten europäischen Trainingsplatzes für Rettungshundestaffeln. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2021 geplant - sofern die beteiligten Behörden dem Vorhaben zustimmen. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing, Manfred Burdich, freute sich über den regen Zuspruch zu diesem virtuellen Rundgang, der sich sowohl in sozialen Medien als auch per Web-Meetings abspielte. Mehr als 3500 Interessierte haben den virtuellen Rundgang über das entstehende Trainingsgelände angetreten. Das Fachpublikum hatte zudem die Möglichkeit, sich in mehreren Online-Meetings über die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing und deren Personen- und Leichenspürhunde zu informieren. bu