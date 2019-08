Einen Schaden von circa 1000 Euro hat ein bislang Unbekannter bereits in der Zeit von Donnerstag, 1. August, bis Freitag, 2. August, an zwei Einkaufswagenhäuschen eines Verbrauchermarktes in Forchheim verursacht. Der Täter schlug vermutlich derart gegen die Hartplastikscheiben, dass diese zersprangen. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.