Harterkämpfter Punkt des DC Gipsy Ebern in Kronach

Zu einem offenen Schlagabtausch ist es im Punktspiel der Dart-Verbandsliga zwischen dem Steeldart-Club Kronach und dem DC Gipsy Ebern II gekommen. Die Begegnung hatte hohes Niveau. Nach den vier Doppeln und 16 Einzeln kam es zu einer 10:10-Punkteteilung. Auch bei den Legs hieß es 40:40, kennzeichnend für den spannenden Spielverlauf.

Den besseren Start hatten die Gastgeber, die sich in den Einzeln eine 6:2-Führung erspielten, so dass zunächst alles auf einen klaren Erfolg der "Flößer" hindeutete. Doch hatten sie die Rechnung ohne die Eberner Mannschaft gemacht, die eine tolle Moral entwickelte und zur Aufholjagd blies, die ihr schließlich auch gelang. Nach 14 direkten Vergleichen hieß es 7:7. Danach gelang Ebern eine 9:8-Führung, die die Kronacher jedoch wieder drehten. Vor dem letzten Doppel lagen sie mit 10:9 vorne. Steiner/Moser gelang es im Schlussdoppel, zumindest einen Punkt mitzunehmen, was letztlich auch der gerechte Spielausgang war.

Für Ebern punkteten: Rainer Moser (3), Jürgen Steiner (2), Stefan Mäder, Bianca Dreßel in den Einzeln sowie Steiner/Moser (2) und Mäder/Dreßel in den Doppeln. - Bestleistungen 180er: Rainer Moser; Bestleistungen High Finishes: Moser 18, 19- und 20-Wert für Rainer Moser und Moser/Steiner sowie Dreßel/Mäder mit 19- beziehungsweise 20-Wert. Die Begegnung dauerte fast vier Stunden. di