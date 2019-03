Harte Probe für junges Eheglück

Am Dienstag, 30. April, gastiert das Theater Schloss Maßbach mit seinem neuen Abendstück "Barfuß im Park", einer Komödie von Neil Simon, ab 19.30 Uhr FTE-Saal in Ebern.

Zum Inhalt: Der solide Anwalt Paul Bretter und die lebenslustige, impulsive Corie haben geheiratet. Nach den Flitterwochen beginnt das normale Eheleben. Das frischgebackene Ehepaar zieht in seine erste gemeinsame Wohnung. Und die hat es in sich: fünf Stockwerke ohne Aufzug, fehlende Möbel, eine kaputte Heizung und ein zerbrochenes Fenster. Wie soll sich Paul in diesem Umzugs-Chaos auf seinen ersten Fall vor Gericht vorbereiten? Und zu allem Ärger platzt auch noch Cories Mutter Ethel in das junge Eheglück hinein, von Neugierde und Sorge getrieben, weil sie erfahren hat, dass dort im Haus ein merkwürdiger Nachbar wohnen soll, dessen Spitzname "Der Blaubart der 48. Straße" ist. Corie und Paul reagieren ganz unterschiedlich auf die chaotischen Verhältnisse und ihre gerade begonnene Ehe wird auf eine harte Probe gestellt ...

Regie führt Susanne Pfeiffer, es spielen Benjamin Jorns, Sandra Lava, Ingo Pfeiffer, Anna Schindelbeck und Georg Schmiechen.

Nach der Vorstellung in Ebern bringt das Theater Schloss Maßbach das Stück noch ein weiteres Mal zu den Schauspielfreunden im Landkreis Haßberge. Am Dientag, 7. Mai, ist es in der Haßfurter Stadthalle zu sehen. Dann hebt sich der Vorhang um 20 Uhr. (www.theater-massbach.de). red