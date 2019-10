Eine Sondersitzung des Gemeinderates Harsdorf findet am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr in der Gemeindekanzlei statt. Der Rat beschäftigt sich mit diversen Bauangelegenheiten, sowie der Einbeziehungssatzung "An den Auwiesen" im Bereich Erlenweg und der Änderung des Bebauungsplans "Harsdorf I". Außerdem wird der Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Staatsstraße 2183 Harsdorf - Sandreuth beraten. red