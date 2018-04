Harsdorfer Grenzumgang

Der Grenzumgang der Gemeinde findet am Sonntag, 22. April, statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Radweg am Wasserhaus Ramsenthal. Der Weg führt entlang der Grenze zur früheren Nachbargemeinde Ramsenthal. Er endet an der Autobahnbrücke oberhalb von Altenreuth am Grenzdreieck Himmelkron/Bad Berneck/Harsdorf bei Lindenhof. Gemeindebürger (besonders Schüler) sind zur Teilnahme eingeladen. Anregungen können dem Obmann der Feldgeschworenen, Erich Röder (09203/1309), mitgeteilt werden. red