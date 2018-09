Harry Lucks neuer Krimi

Nach der Probe für eine Schlager-Show in der Bamberger Brose-Arena wird der populäre Fernsehmoderator Fabian Goldstein erschlagen. Die Mordwaffe ist das "Goldene Seidla", ein Pokal, mit dem er für sein Lebenswerk geehrt werden sollte. Kommissar Horst Müller ermittelt mit seiner Kollegin Paulina Kowalska in der glitzerndsten aller Musikszenen - von heiler Welt keine Spur!

So der Inhalt von Harry Lucks neuem Krimi "Bamberger Seidla". Am Donnerstag, 27. September, 20 Uhr, wird der Autor sein Werk in der Buchhandlung Osiander, Grüner Markt 16, vorstellen. Karten für die Veranstaltung gibt es unter Telefon 0951/297925-0 oder im Internet unter www.osiander.de.

Harry Luck wurde 1972 in Remscheid geboren, wo er bei der Tageszeitung zum Redakteur ausgebildet wurde. Er studierte in München Politikwissenschaften und arbeitete dort als Korrespondent und Redakteur für verschiedene Medien, mehrere Jahre leitete er das Landesbüro einer Nachrichtenagentur, seit 2012 ist er für Öffentlichkeitsarbeit im Erzbistum Bamberg verantwortlich. red