Harry Luck gegen Pregl

Ihre Leidenschaft heißt Mord. Zumindest, wenn sie in die Tasten ihrer PCs hauen. Am morgigen Freitag, 5. April, treffen Bambergs Krimi-Ikone Harry Luck und der Journalist Thomas Pregl zum bereits dritten Krimi-Duell aufeinander. Tatort ist wie immer "Helmut's Hofschänke" in Leimershof ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Besonders Pregl sinnt auf Rache: Liegt er doch nach einem mühsamen Unentschieden und einer glatten Niederlage gegen den Bistumssprecher Luck hinten. Der gilt auch im dritten Duell als klarer Favorit, stellt er doch seinen neuen Erfolgskrimi "Bamberger Seidla" vor. Nach dem Duell darf für das Projekt "Kinderreich" des Erzbistums Bamberg für kinderreiche Familien in sozialen Notlagen gespendet werden. red