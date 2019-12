Harry Koch berichtet

Am Mittwoch, 4. Dezember, findet im Speisesaal des Betreuten Wohnens St. Michael das nächste Erzählcafe des Juliusspitals statt. Es beginnt um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Als Erzähler kommt OStDir Harry Koch, der als Leiter des BBZ in Münnerstadt vor kurzem in den Ruhestand ging. Die Erzählstunde geht von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. maa