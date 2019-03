Harry Bernschneider war bester Einzelschütze

Zu einem vollen Erfolg wurde das traditionelle Jedermannschießen, das der Schützenhort 1885 Stockheim für die örtlichen Vereine organisiert hatte. Zu Siegerehren kam heuer das Team der Dalton's von der "Alten Zeche" mit Ludwig Brauer, Hans-Werner Suffa und Jochen Brauer. Sie kamen auf respektable 269,6 Ringe. Bester Schütze war Harry Bernschneider von den Bogenfreunden Stockheim mit einem 5,3 -Teiler, gefolgt von Hans-Werner Suffa.

Die meisten Schützen stellte die Feuerwehr Stockheim, der Knappenverein, die Bogenfreunde und der TSV Stockheim mit jeweils zwei Teams. Jüngste Teilnehmerin war Lea Müller mit acht Jahren. Sie schaffte außer Konkurrenz 65,0 Ringe.

Hoch zufrieden waren die Organisatoren des Turniers mit der Resonanz, die die Veranstaltung bei den örtlichen Vereinen gefunden hatte. 16 Mannschaften mit 48 Teilnehmern meldeten sich zu diesem Wettbewerb an. Damit gab es einen neuen Rekord für den Schützenhort. Beim Schießen seien dann auch, wie Vorsitzender Frank Oberkofler versicherte, so einige vielversprechende Talente entdeckt worden. Den Teilnehmern sei auch klar geworden, dass Schießen ein sehr interessanter Sport sein könne, der viel Konzentration und Übung erfordere. Oberkofler lud daher interessierte Personen gerne zu Trainingsveranstaltungen ein. Im Rahmen des Wettkampfes wurde sowohl eine Mannschaftswertung durchgeführt - wobei jedes Team aus drei Personen bestand - sowie der Schütze mit dem besten Blatt ermittelt. In der Mannschaftswertung siegten die Dalton's von der "Alten Zeche". Auf Platz zwei folgten die Bogenfreunde (259 Ringe), während der Knappenverein Stockheim (255,3) den dritten Platz belegte. Die weiteren Platzierungen: 4. FC Stockheim (249,9),9), 5. Bogenfreunde 2 (247), 6. Feuerwehr Stockheim 1 (241,5), 7. Schachtbrüder Stockheim (241), 8. Feuerwehr Haßlach (238,5), 9. Feuerwehr Stockheim 2 (235,1), 10. TSV Stockheim Volleyball (229,6), 11. Knappenverein Stockheim 2 (227,5), 12. TSV Stockheim Turnen (219,2), 13. BEC Team (215,2), 14. Schachtwestern (210,2). 15. Muschis (176), 16. TSV Stockheim Vorstand (173,7). gf