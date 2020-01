Harmonium steht im Mittelpunkt

Beschwingt startet das Orgelbaumuseum in die neue Saison. Der neue Flyer wurde im Rahmen eines Pressegesprächs von Museumsleiter Jörg Schindler-Schwabedissen vorgestellt. Am Samstag, 28. März, findet im Rathaussaal ein Museumskonzert mit dem Salonquartett der "Staatsbad Philharmonie Kissingen" unter Leitung von Burghard Toelke statt. In Ostheim wird aber nicht das komplette 13-köpfige Kurorchester spielen, sondern ein klassisches Salon-Orchester. "Es wird ein für Ostheim besonders herausragendes Konzert sein", freute sich der Museumsleiter, dass ein Termin gefunden werden konnte.

Der Kartenvorverkauf für diesen außergewöhnlichen Musikgenuss beginnt bereits am 15. Januar. Karten sind im Vorverkauf in der Druckerei Gunzenheimer in Ostheim erhältlich. In diesem Jahr steht vor allem das Harmonium im Mittelpunkt der Veranstaltungen. So auch am Samstag, 18. April, beim Museumskonzert mit dem Titel "Glasmusik - Musik, die verzaubert". Bereits zum zweiten Mal kommt der Künstler Martin Hilmer nach Ostheim. Er wird das Verrophon, die Glasharmonika und Gläserspiel zeigen, begleitet wird er von Jörg Schindler-Schwabedissen auf einem Harmonium. "Wir wollen ein Zeichen setzen und auch einen Nischeninstrument, wie einer Glasharmonika die Chance geben sich zu präsentieren", sagt der Museumsleiter.

Harmoniumseminar

Im Mai wird es rund um den Internationalen Museumstag am Wochenende vom 16. und 17. Mai ein Harmoniumseminar geben. So geht es am 16. Mai um 13 Uhr um die Kunst des Harmoniumspiels. Am 17. Mai lädt das Orgelbaumuseum zum Tag der offenen Tür mit Museumsführung und einer Zeitreise in die Orgelbaugeschichte ein. Am Nachmittag findet zudem die Eröffnung der Harmoniumausstellung statt und die Besucher werden erfahren, dass das Harmonium seine geistigen Wurzeln in Rhön-Grabfeld hat, denn der Erfinder des Harmoniums ist Bernhard Eschenbach aus Bad Königshofen, der gemeinsam mit seinen Cousin Johann Caspar Schlimbach um 1810 die Aeoline entwickelt. Ein Konzert für Harmonium mit Schülern der Berufsfachschule für Musik schließt sich an. Zu einem Musikalienflohmarkt lädt das Museum im Juni im Rahmen des Ostheimer Stadtfestes ein. Ob alte Instrumente, Noten, Gesangsbücher oder alte Schallplatten, alles was am Dachboden so schlummert kann angeboten werden. Ein Fachmann wird vor Ort sein, der alte Instrumente und sonstige Schätze auf ihren Wert abschätzt.

Im Rahmen des Thüringer Orgelsommers wird im Juli die frisch restaurierte "Italienische Orgel" des Orgelbaumuseums vorgestellt. Sie wird derzeit restauriert und soll im Anschluss an das Konzert, das im Schlösschen stattfinden wird, im Orgelbaumuseum aufgestellt werden. Öffentliche Museumsführungen gibt es vom 8. bis 22. April, vom 23. Mai bis 6. Juni und vom 27. Juni bis 7. September jeweils mittwochs und samstags mit dem Museumsleiter.

Der Deutsche Orgeltag findet am 12. September statt und wird verbunden mit einem Kinderorgeltag. Führungen, der "Karneval der Tiere" an der Orgel und Familienführungen unterstützt durch die Märchenerzählerin Heidi Andriessens wird es geben ebenso wie ein Museumskonzert. Heidi Andriessens ist dem Orgelbaumuseum seit vielen Jahren eng verbunden. Im vorigen Jahr wäre ihr Vater, der sich zeit seines Lebens für Orgeln begeisterte, 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund spendete sie 1000 Euro dem Orgelbaumuseum. Von dem Geld wird der alte Hammerflügel, Baujahr 1848, aus dem Hause Oppermann renoviert. "Es war der Schulungsflügel von Frau Oppermann, halb Ostheim hat auf ihm spielen gelernt", freut sich Jörg Schindler-Schwabedissen über diese Zuwendung. Künftig kann er dann bei Konzerten erklingen. Im Oktober wird es während des Ostheimer Wurstmarktes "Vergnügliches aus dem Reich der Musik" mit der Openair-Orgel der Firma Hoffmann und Schindler geben. Das Jahr klingt mit einem Museumskonzert "Weihnachtslieder der Romantik" im Rathaussaal aus. Informationen zu den Veranstaltungen und zum Orgelbaumuseum finden sich im Internet unter www.orgelbaumuseum.de oder auf Facebook unter "OrgelnmachenSpass". Informationen gibt es auch unter: orgelbaumuseum@ostheim.de oder per Telefon: 09777/1743. bem