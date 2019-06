Harmonie und Eintracht bei der Urbani-Bruderschaft

Die Mitglieder sind mit ihrer Vereinsführung zufrieden und die wiederum mit den Mitgliedern. So herrschte bei der Jahreshauptversammlung der Urbani-Bruderschaft Reuth im Pfarrsaal von St. Johannes der Täufer Einigkeit bei den Neuwahlen. Norbert Stöhr und Günter Krembs hatten sie in einer wahren Rekordzeit über die Bühne gehen lassen können.

So steht an der Spitze der Bruder-schaft weiterhin Thomas Schuster mit seinem Stellvertreter Heribert Schmitt. Schriftführer ist Rudi Koob und für die Kassengeschäfte ist Lissy Schuster zuständig. Das Amt des Kassenrevisors übernimmt Hildegard Hofmann und als Beiräte wurden Ottilie Schmitt, Rainer Krembs (zugleich stellvertretender Revisor) und Silvia Bremerein gewählt.

Weiter standen auf dem Programm, durch das Zweiter Vorsitzender Schmitt führte, Berichte sowie Ehrungen und Ernennungen treuer und langjähriger Mitglieder. Nach einem Totengedenken erinnerte Schuster gemeinsam mit Schriftführer Koob an die gelungenen Aktivitäten der Bruderschaft im Vorjahr. Schuster betonte in seinem Bericht aber auch, dass die Menschen mit den Ressourcen der Natur und Gottes Schöpfung nicht so freizügig umgehen sollten. Als nächsten Termin in der Jahresplanung nannte er den 22. Juni: Eine Wanderung oder Fahrradtour zur Schlosskapelle in Pretzfeld mit Vorabendgottesdienst und anschließender Einkehr.

Sehr zufrieden zeigten sich die Mitglieder mit den Vereinsfinanzen. Wie Lissy Schuster berichtete, seien diese ein Verdienst der ausgezeichneten Arbeit der Vorstandschaft und der Mitglieder, aber auch der Unterstützer und Sponsoren. Bevor Vorsitzender Schuster zum beliebten "Backstaa-Käs-Essen" einlud, standen noch Auszeichnungen und Ernennungen an.

Andre Schwarzmann, Klaus Liebig, Martin Kraußold, Armin Klaus und Susanne Wölfel halten der Urbani-Bruderschaft seit 25 Jahren die Treue. Anton Ringel und Erika Dötzer wurden aufgrund ihrer über 50-jährigen Mitgliedschaft zu "Urbani-Ehrenmitgliedern" ernannt. Begonnen hatte der Traditionstag mit einem Gottesdienst. Nach dem feierlichen Einzug in die Pfarrkirche zelebrierte Pater Heinz Weierstraß die Messe.

Heidi Amon