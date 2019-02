Harmonie bei den Ebrachtaler Heimatklängen Ampferbach

Keine personellen Veränderungen gab es bei der Jahreshauptversammlung der Ebrachtaler Heimatklänge Ampferbach, bei der Sebastian Selig und Sarah Friedel wieder als Vorsitzende, Lisa Knauß als Kassierin und Franziska Friedel als Schriftführerin ins Amt gewählt wurden. Ebenfalls unverändert und erneut bestätigt wurden Laura Willert als Jugendvertreterin, die beiden Kassenprüfer Sabrina Kelm und Peter Selig sowie die Beisitzer Eva Ebert und Thomas Heidenreich. Zu Letzteren wurde Anne Kram neu hinzugewählt. Auch die anderen Tagesordnungspunkte waren von Zustimmung und Harmonie geprägt. Dirigent Nikolas Brüger bedankte sich für die große Unterstützung.

Als Termine wurden genannt: das Frühjahrskonzert am 6. April um 19 Uhr im Kulturraum in Burgebrach sowie das Kinder- und Jugendkonzert der beiden Nachwuchsorchester, der "Notenquäler Ampferbach-Lisberg" sowie der "Musikzwerge", und weiterer Solisten am 31. März um 14.30 Uhr in der Heilig-Kreuz Kirche in Ampferbach.

In Bezug auf die Jugendarbeit machte Vorsitzender Sebastian Selig besonders auf die Leistungen von Fagottistin Anna Fröhling aufmerksam. Im Duo mit Matilda Väth von der Kreismusikschule gewann sie beim "Concertino" (Solo-Duo-Wettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes) sowohl Bezirks- als auch Verbandsentscheid, weshalb das Duo zum Landeswettbewerb in Marktoberdorf im März weitergeleitet wurde. Linus Oberst, der am Schlagzeug erfolgreich die D1-Prüfung des Nordbayerischen Musikbundes abgelegt hat, darf sich nun das Bronzeabzeichen anstecken. Sie auch www.ebrachtaler-heimatklaenge.de red