Harmonie beherrscht das Geschehen

Der Gesangsverein Neida ist zufrieden mit sich - gesellschaftlich und kulturell gesehen. Dies kam bei der jüngsten Hauptversammlung zum Ausdruck. In ihrem Rückblick stellte Vorsitzende Antje Hanft heraus, dass die beiden Konzerte in Meeder und Coburg, die gemeinsam mit dem Frauenchor aus Beiersdorf gestaltet wurden, die größte Herausforderung des Chores gewesen seien. Die beiden Veranstaltungen hätten den Chor gestärkt. "An Herausforderungen wächst man", betonte die Vorsitzende. Dass auch sonst der gemischte Chor viel für das kulturelle Leben getan hat, war den Ausführungen von Antje Hanft zu entnehmen. Der Bogen spannte sich von vielen Ständchen bis hin zur Ausgestaltung der Dorfweihnacht und des Dorffestes.

Fleißig geprobt

Laut Hanft hat der Chor 20 Sängerinnen und Sänger, der Gesangverein hat 24 Mitglieder. "Ihr habt Tolles geleistet", attestierte Chorleiterin Gabriele Schäffner-Krumm den Aktiven. Auch sie stellte die beiden Konzerte in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen und betonte: "Wir haben das Beste herausgeholt." Sehr zufrieden zeigte sie sich mit der Probenresonanz und mit der Begeisterung bei den Übungsstunden. Für das laufende Jahr kündigte sie an, mit dem Chor neues Liedgut einstudieren zu wollen. "Aber ich werde auch etwas Altes rauskramen", ließ die Chorleiterin wissen. Konzerte seien keine geplant.

Leopold Schindler, Vorsitzender der Sängergruppe Sennigshöhe, lobte das Wirken der Chorleiterin. Er bescheinigte ihr, dass sie ihre Arbeit "mit viel Eleganz" tue. Für Bürgermeister Bernd Höfer trägt der Gesangverein wesentlich zur dörflichen Lebensqualität bei. "Das Konzert in der Laurentiuskirche hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen", betonte Höfer. Diese Veranstaltung habe positiv auf ganz Meeder abgefärbt.

Zu Ehrenmitgliedern wurden die langjährigen Mitglieder Hannelore Scheler, Gudrun Posekardt, Manfred Hofmann und Erika Herzer ernannt. mr