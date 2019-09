Lichtenfels 29.08.2019

"Harley-Kerwa" mit Tauziehen

Der Harley Davidson Club "Old School" Lichtenfels feiert seine Harley Kerwa am Wasserturm, Am Main 21. Los geht's am Samstag, 7. September, um 16 Uhr. Wieder dabei: Mannschaftstauziehen mit Preisen fü...