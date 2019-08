Harley fährt auf Multivan auf

Eine 41-jährige Frau aus München war am Donnerstagnachmittag mit ihrem VW Multivan unterwegs von Wildflecken nach Bad Brückenau. Beim Stockhof wollte sie rechts abbiegen und wurde langsamer. Ein mit etwas Abstand dahinter fahrender Harley-Fahrer aus dem Landkreis erkannte das zu spät und fuhr leicht auf den VW-Bus auf. Der Biker blieb glücklicherweise unverletzt und hat nur Blechschäden an seinem Motorrad zu beklagen. Mit den Schäden am vorausfahrenden Wagen summiert sich der Sachschaden laut Polizei auf ca. 2000 Euro. pol