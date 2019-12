Bad Kissingen vor 13 Stunden

Konzert

Harfe in der Kirche

Irischen Segenswünschen widmet sich Judy Harper in ihrem Konzert am Montag, 30. Dezember, in der St. Jakobuskirche in Bad Kissingen. Die studierte Musikerin möchte mit ihrer Reihe "Segensgold" Inspira...