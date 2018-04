Harald Zillig ist Vorsitzender

Die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schönbrunn stand ganz im Zeichen der Neuwahlen. Zunächst bedankte sich der scheidende Vorsitzende Frank Wagner bei allen aktiven und passiven Mitgliedern für ihren Einsatz. Danach ging er auf die Höhepunkte der vergangenen Jahre ein - die Brückeneinweihung, das Kreisjugendfeuerwehrfest sowie die Sanierung des Feuerwehrhauses. Der Kommandant, Harald Zillig, der ebenfalls sein Amt niederlegte, berichtete von den Einsätzen und Aktivitäten im Jahr 2017. Anschließend nahm er Alexander Hälter und Lukas Zapf per Handschlag zum aktiven Dienst in der Feuerwehr auf. Jugendwart Christian Ziegler bedauerte den fehlenden Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr. Er sieht die Mobilisierung des Nachwuchses als größte Herausforderung für den neuen Vorstand. Das Ergebnis der Neuwahl: Kommandant Florian Wagner, Zweiter Kommandant Christian Ziegler, Vorsitzender Harald Zillig, Schriftführer Michael Zillig, Kassier Gerald Vetter, Gerätewart Stefan Vetter, Beisitzer Michael Schramm, Jens Bauer und Frank Wagner, Kassenprüfer Oliver Hofmann und Harald Jörig red