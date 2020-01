Harald Wich beim TSV Stockheim erfolgreich

Bei der Tischtennis-Vereinsmeisterschaft des TSV Stockheim gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel zwischen Harald Wich und Jürgen Heinlein. In der Endrunde hatten beide nicht nur das gleiche Punktverhältnis (6:1), sondern auch dasselbe Satzverhältnis (20:7). Somit musste der direkte Vergleich entscheiden. Hier hatte Wich die Nase vorne und löste den Vorjahressieger Heinlein als neuer Vereinsmeister ab. Im Doppel allerdings ließ Jürgen Heinlein zusammen mit Jürgen Simon nichts anbrennen und sicherte sich ungeschlagen den ersten Platz.

An diesem sieben Stunden dauernden Turnier nahmen stolze 19 Akteure teil. Diese gingen in drei Gruppen an den Start, wobei die jeweils ersten Drei in der Endrunde um den Titel kämpften. Die restlichen zehn Akteure spielten die weiteren Ränge aus.

Dreikampf im Einzel

Da nach dem Doppelwettbewerb Christoph Schülner gesundheitsbedingt aufgeben musste, entwickelte sich unter den drei Bezirksligaspielern Werner Buckreus, Heinlein und Wich ein Dreikampf. In den direkten Aufeinandertreffen behielt zunächst Heinlein gegen Buckreus mit 3:2 die Oberhand und mit dem gleichen Resultat zwang wenig später Buckreus Wich in die Knie.

Somit kam es zum Showdown zwischen Heinlein und Wich. In diesem auf des Messers Schneide stehenden Match behauptete sich Harald Wich im Entscheidungssatz. Nur wegen eines Satzes musste sich der TSV-Spitzenspieler Buckreus mit dem dritten Platz abfinden.

Endergebnis: 1. Harald Wich 6:1 Spiele/20:7 Sätze, 2. Jürgen Heinlein 6:1/20:7, 3. Werner Buckreus 6:1/20:8, 4. Hans Martin 4:3/15:11, 5. Klaus Hilbert 3:4/11:14, 6. Henry Weißbach 2:5/9:15.

Im Doppelwettbewerb wurden den Besten in der Vereinsrangliste die dahinter folgenden Akteure zugelost. Nach zwei gebildeten Gruppen bestritten die beiden Erstplatzierten das Endspiel. Hier behauptete sich die Formation Jürgen Heinlein/Jürgen Simon gegen das Duo Klaus Kestel/Werner Sünkel.

Den dritten Platz belegte die Paarung Werner Buckreus/Dirk Kratochvoll vor dem Doppel Klaus Hilbert und Christian Kraus. hf