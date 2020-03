Harald Kaiser spendet für Kita Mühlhausen

Hätte Harald Kaiser alle 400 Fotokalender verkauft, wäre ein Gewinn von 2222 Euro zusammengekommen. Diesen hätte er gern unter den Kindergärten im Reichen Ebrachgrund - Schlüsselfeld, Weingartsgreuth, Pommersfelden und Mühlhausen - aufgeteilt.

Zu seinem Bedauern konnte der Herausgeber des Bildkalenders mit dem Titel "Der schöne Reiche Ebrachgrund" nur 187 Exemplare verkaufen. Dabei lag der Kalender in vielen Geschäften zwischen Geiselwind und Herrnsdorf aus. Als Gewinn konnte der Ailsbacher Heimatfreund daher nur eine Summe von 240 Euro verbuchen. Diese stockte er aus der eigenen Tasche auf 300 Euro auf. Eine Spende in dieser Höhe übergab Kaiser in Mühlhausen an Bürgermeister Klaus Faatz (CSU) für die Anschaffung von Spielgeräten in der gemeindlichen Kita. Mühlhausen kam in den Genuss, weil Kaiser dort die meisten seiner Fotokalender verkauft hatte. Eine Aufteilung auf alle vier Kitas hätte seiner Meinung nach wenig Sinn gemacht. Evi Seeger