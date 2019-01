Harald Endert zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Der Vorsitzende des Vereins für Gartenbau und Landespflege, Harald Endert, hatte bereits vor Jahren angekündigt, bei den diesjährigen Wahlen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr anzutreten. "16 Jahre sind genug!" Doch weil sich vorerst kein Nachfolger finden ließ, wird es für Endert ein Rücktritt auf Raten.

Endert ließ sich bei der Hauptversammlung als Zweiter Vorsitzender wählen, um zu versuchen, einen Nachfolger zu finden. Sein Stellvertreter Gerhard Helmschrott, der wegen Wegzugs ebenfalls ausscheidet, ernannte Harald Endert nach einstimmigem Beschluss zum Ehrenvorsitzenden. Endert habe 16 Jahre lang mit ganzem Herzen im Ehrenamt als Vorsitzender gewirkt.

Der derzeit amtierende Kreisvorsitzende Reiner Brückner wünschte dem 249 Mitglieder zählenden Verein: "Hoffentlich findet ihr bald jemanden, der sich traut, die großen Schuhe von Harald anzuziehen!"

In seinem Jahresbericht erinnerte der Vorsitzende unter anderem an die Preisverleihung des Wettbewerbs "Das schönere Dorf", bei dem Untersiemau einen zweiten Platz belegte. Außerdem seien die Streuobstwiesen gepflegt und die Kelterei betrieben worden.

Ehrungen

Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit (silberne Ehrennadel des Landesverbands, Urkunde und Blumenstock) wurden Georg Böhnlein, Käthe Gehlen Martin Jürgenliemk, Matthias Keller, Peter Krotzer, Dieter Laußmann, Hertha Peschel, Klaus Schmidt und Sylvia Zrenner geehrt, für 40 Jahre (goldene Ehrennadel des Landesverbands, Urkunde, Blumenstock) Herbert Erdmann und Georg Morgenroth.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Helmut Scholz, Karin Müller und Gerhard Helmschrott. Sie haben Überdurchschnittliches für den Verein geleistet. Abschiedspräsente erhielten, da sie aus dem Vorstand ausschieden, Helmut Scholz, Katja Helmschrott und Harald Endert.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt offen, Stellvertreter Harald Endert, Kassierer Christian Deinlein, Zweiter Kassierer Günther Reißenweber, Schriftführerin Karin Schultheiß, Zweite Schriftführerin Karin Müller. Beiräte sind Manuela Behr, Roland Briechle, Roswitha Endert, Martin Buron, Martin Göckel und Günther Kob. Kassenprüfer wurden Fritz Müller und Helmut Scholz. Zum Baumwart wurde Ewald Truckenbrodt, zum Kelterhauswart Roland Briechle und zum Maschinenwart Dieter Pleitner ernannt.

Die nächsten Vereinstermine sind am 23. Februar Pflegemaßnahmen in der Streuobstanlage, am 4. Mai der Mai-Ausflug per Bahn, am 2. Juni das Teichfest und am 30. Juni der Tag der offenen Gartentür. ka