Harald Ehrhardt ist neues Ehrenmitglied bei den Frohnlacher Züchtern

Das harmonische und vertrauensvolle Miteinander im Geflügelzuchtverein Frohnlach spiegelt sich auch in der Führungsriege wider. Mit Vorsitzendem Gerhard Dehler, seinem Stellvertreter Wolfgang Heinlein und Kassier Waldemar Schillig sind gleich drei Mitglieder des Vorstands seit 25 Jahren im Amt. Auch stellvertretender Kassier Achim Schilling und der Zuchtwart für Geflügel Harald Ehrhardt bringen sich seit einem Vierteljahrhundert ein. Die Verantwortlichen um Gerhard Dehler sind auch künftig bemüht, das Beste für den Geflügelzuchtverein zu tun. Die weiteren Vorstandsmitglieder, die bei der Hauptversammlung gewählt wurden, sind: Schriftführerin Pia Pöhler-Volk, Stellvertreterin Daniela Gansert, Zuchtwart Tauben Herbert Reinhold, Jugendleiterin Julia Witzisk, Stellvertreterin Pia Pöhler-Volk, Gerätewart Heinz Volk.

Gerhard Dehler freute sich, dass der Verein von 74 auf 76 Mitglieder angewachsen ist. "Damit bin ich sehr zufrieden", betonte er. In den letzten 14 Jahren war die Zahl stetig gesunken. Zeitintensiv war die Überarbeitung der Vereinssatzung, an der Pia Pöhler-Volk und Ulrich Friedrich mitgewirkt haben. Den aktualisierten Vereinsstatuten stimmten die Anwesenden in der Hauptversammlung zu. Durch die verabschiedeten Änderungen entspricht die Satzung den gesetzlichen Bestimmungen der Vereins-Abgabenordnung.

Über den 55. Taubenmarkt sagte Gerhard Dehler: "Wir haben gemeinsam unseren GZV-Ruf mit dem Taubenmarkt und den großen Ausstellungserfolgen weit nach draußen getragen." Er dankte für die breite Unterstützung, ohne die vieles nicht möglich wäre. In Dänemark wurde Gerhard Dehler mit seinen Lockentauben, blauschimmel, Europameister. Gerhard Dehler und Harald Ehrhardt errangen hervorragende Ergebnisse und Zuchtpreise. Unter anderem wurde Gerhard Dehler Kreismeister und holte sich bei der Bezirksschau den Otto-Höhn-Gedächtnispreis. Bürgermeister Bernd Reisenweber zeigte sich von den Erfolgen beeindruckt und lobte das Engagement der Aktiven zur Erhaltung des Rassegeflügels.

Zum Ehrenmitglied wurde bei der Hauptversammlung Harald Ehrhardt ernannt. Er ist seit 1967 Preisrichter und Sonderrichter. Nach dem Mauerfall schloss sich Ehrhardt 1990 dem Frohnlacher GZV an und übt das Amt des Geflügelzuchtwarts seit 25 Jahren aus.

Landesverbandsehrennadeln gingen an Gert Schillig, Tino und Marco Schillig und Michael Dehler in Gold sowie an Franz Friedrich in Silber. Alexandra Kemnitzer