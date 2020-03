Harald Bogner ist neuer Ehrenkommandant der Wehr

Große Ehre für den früheren Kommandanten und aktuellen Kassier der Stützpunktfeuerwehr Gößweinstein, Harald Bogner. Während der Dienstversammlung der Wehr im Gasthof "Zur Fränkischen Schweiz" wurde Bogner von Kommandant Marcel Zweck zum Ehrenkommandanten ernannt. Bogner ist seit 45 Jahren aktiver Feuerwehrmann und war in dieser Zeit elf Jahre lang Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Gößweinstein. Seit zwölf Jahren engagiert sich Bogner auch als Kassier.

Thomas Bezold konnte Marcel Zweck zusammen mit Feuerwehrchefin Elisa Egelseer-Bogner für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst auszeichnen. Marco Hoffmann wurde zum Oberlöschmeister ernannt und Jan Maier, Roland Wolf und Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) zum Löschmeister.

Die Feuerwehr hat aktuell eine Mannschaftsstärke von 55 aktiven Wehrleuten, darunter auch vier aus Etzdorf, sieben aus Leutzdorf und zwei aus Kleingesee. Hinzu kommt eine neunköpfige Jugendgruppe und 19 Bambini der Kinderfeuerwehr. Die Wehr verfügt über 33 Atemschutzgeräteträger. Neu eingetreten sind Sven Hochmuth und Thomas Pensel. Insgesamt fanden im abgelaufenen Berichtsjahr 40 Ausbildungs- und Übungstermine statt, bei denen rund 500 ehrenamtliche Stunden geleistet wurden. Weiterhin berichtete Zweck von 76 Einsätzen, zu denen die Wehr 2019 gerufen wurde. Darunter 14 Brandeinsätze, 42 technische Hilfeleistungen ein First-Responder-Einsatz, ein Fehlalarm, acht Sicherheitswachen und sechs Amtshilfen.

Für dieses Jahr kündigte Zweck die Leistungsprüfung Wasser an, die Erneuerung der Werkstatt im Feuerwehrgerätehaus in Eigenleistung, die Anschaffung einer Schlauchwaschanlage und den Umbau des LF 20 zum HLF 20, ebenfalls in Eigenleistung. Der Feuerwehrverein hat laut Egelseer-Bogner aktuell 161 Mitglieder.

Gerätewart Roland Wolf betonte das die zentrale Werkstatt aller Gößweinsteiner Wehren "gut investiertes Geld ist", weil man darin fast alle Reparaturen selbst ausführen konnte. tw