Harald Arnold leitet Gruppe

Harald Arnold ist neuerdings offiziell der Leiter der Kreuzbundgruppe Ebern. Zuletzt hatte er die Gruppe, einen Fachverband der Caritas, kommissarisch geleitet. Bei einer Mitgliederversammlung wurde er an die Spitze gewählt; unterstützt wird er laut Mitteilung der Gruppe von dem langjährigen Mitglied Dieter Wahl.

Arnold berichtete über viele Aktivitäten der Gruppe, Wanderungen, Kegelabende, Feste oder Theaterbesuche. Man werde 2020 ein ähnliches Angebot machen. Vorträge in Schulen sowie anderen Einrichtungen, bei denen die Selbsthilfegruppe für Suchtkranke ihre Arbeit vorstellte, komplettierten das Programm der vergangenen Jahre.

Die Gruppe will auch in Zukunft Anlaufpunkt für Suchtkranke und deren Angehörige sein, so Harald Arnold. Sie trifft sich jeweils freitags um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Ebern. Kontakt: Harald Arnold, Ruf 09531/1567. red