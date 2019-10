Kürbisse tanzen am Klavier, Luftgeister heulen in der Flöte und Trommel-Monster lassen die Sticks fliegen - Happy Halloween im Musikzentrum Bamberg, das am Sonntag, 20. Oktober, Kinder und Familien zu einem schaurig schönen musikalischen Nachmittag in den Konzertraum am Schillerplatz 4 einlädt. Kinder ab fünf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen können um 16 und 17.15 Uhr unter fachlicher Anleitung Instrumente probieren. Höhepunkt ist der gemeinsame Auftritt der jungen Besucher mit der "Spooky Band". Gerne können die jungen Gäste verkleidet kommen. Der Eintritt ist frei. red