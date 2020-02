Hansi Hümmer ist Ehrenvorsitzender der SG Biathlon

Einen Mann der ersten Stunde begrüßte Vorsitzender Harald Schricker bei der Hauptversammlung der SG Biathlon Stadtsteinach ganz besonders: Hansi Hümmer. Das Gründungsmitglied von 1983 war von Anfang an am Aufbau der jungen Abteilung maßgeblich beteiligt. Als sich die Sportler 1993 von der Schützenabteilung abnabelten, übernahm er bis 2010 Verantwortung als Vorsitzender. Anschließend gehörte er bis heute dem Vorstand an.

Harald Schricker dankte Hümmer für sein Engagement und ernannte ihn auf einstimmigen Beschluss zum Ehrenvorsitzenden der SGB.

Rückblickend erinnerte der Vorsitzende an ein Vereinsjahr mit vielen Aktivitäten. Die Organisation des 30. Steinachtal-Laufs habe wieder hervorragend geklappt, das Feedback der Läufer sei durchweg positiv gewesen. Der diesjährige Lauf finde bereits am 25. April statt.

Auch der Motor-Nützel-Lauf im September, bei dem die SGB die Organisation übernommen hatte, konnte laut Schricker ohne Probleme durchgeführt werden. Mit 62 Teilnehmern konnte der 15. Hainberglauf einen Rekord verzeichnen.

Eine rundum gelungene Aktion war das Projekt "Lauf 10", bei dem 21 Laufanfänger nach zehn Wochen Training einen Dauerlauf von zehn Kilometern am Stück bewältigen konnten. Unter der Leitung von Helga Kauper beginnt ab 4. Mai ein neuer Anlauf für alle, die den inneren Schweinhund überwinden wollen. Anmeldungen per E-Mal an helga.kauper@gmx.de oder telefonisch unter der Nummer 0175/3624159.

Ein Ausflug in die Rhön trug Schricker zufolge zur Kameradschaft unter den 194 Mitgliedern bei. Abschließend galt sein Dank allen Verantwortlichen der Laufgruppen. Von einer gesunden finanziellen Basis berichtete Kassier Uwe Tempel.

Problemlos und ohne Überraschungen wurde die Neuwahlen abgehakt. Neu im Team sind Thomas Koch (3. Vorsitzender), Anja Bergmann (Schriftführerin), Jörg Fries (zusätzlicher Sportwart) und die Beisitzer Johannes Henninger, Sandra Hücherig und Markus Schott.

Das neue Amt einer EDV-Beauftragten wurde Karin Weggel übertragen.

Die weiteren Ergebnisse: Vorsitzender Harald Schricker, 2. Vorsitzende Helga Kauper, Kassier Uwe Tempel, Sportwartin Jutta Kratzel, Kassenprüfer Stefan Fechner und Karin Geyer. Beisitzer:Thomas Lauterbach, Markus Neumeister und Konrad Witzgall. Dieter Hübner