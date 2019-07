In Erinnerung an den 20. Juli 1944 und den aus Coburg stammenden und oft vergessenen Mitverschwörer Georg Alexander Hansen werden Erkenntnisse zu diesem Mann im Kreis um Stauffenberg am kommenden Montag, 22. Juli, vorgelegt. Im Vortrag "Der vergessene Verschwörer" um 19.30 Uhr im Haus Contakt (Untere Realschulestraße) wird an Georg Alexander Hansen erinnert. red