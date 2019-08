Hans von Rotenhan liest

Am 26. September liest um 19 Uhr der in Rentweinsdorf geborene Hans von Rotenhan in der schönen Atmosphäre des Heimatmuseums Ebern aus seinem Buch "Die Kloßköchin und der Pfarrer von Gerach - Geschichten aus den Haßbergen und dem Maindreieck". Er hat darin Episoden und Anekdoten vergangener Tage zusammengestellt. Der Zuhörer wird bei der Lesung in seine eigene Jugend zurückversetzt und denkt "Ach ja, so etwas habe ich auch erlebt". Franken zwischen Würzburg und Bamberg - wie es war und wie es natürlich auch heute noch ist.

Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort bei der Leseinsel Ebern oder an der Abendkasse. Die Einnahmen werden vom Autor für einen guten Zweck gespendet. Veranstalter sind die VHS Ebern in Kooperation mit der Leseinsel Ebern und dem Bürgerverein Ebern. red