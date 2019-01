Hans Thurn kommt in die Rhön

Hans Thurn (56), Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Petrus - Der Fels, Kirchheim", wird zum 1. Juli Leiter der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Georg - Maria Ehrenberg, Bad Brückenau".

Thurn, Jahrgang 1962, wurde in Straubing geboren. Nach dem Abitur in Würzburg studierte er zunächst einige Semester Pharmazie, danach Theologie in Würzburg und Rom.

Am 23. Februar 1991 weihte ihn Bischof Dr. Paul-Werner Scheele in Würzburg zum Priester. Thurns erste Kaplanstelle war Hofheim, weitere Stellen waren die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Bad Neustadt, dann Lengfurt, Homburg und Trennfeld, von 1998 bis 2006 war er Pfarrer von Bad Bocklet, Aschach und Steinach sowie Kuratus von Windheim. Dort übernahm Thurn 2000 auch die Aufgabe des Beauftragten für die Vertriebenen- und Übersiedlerseelsorge im Dekanat Bad Kissingen. Leiter der neu errichteten Pfarreiengemeinschaft Bad Bocklet wurde er 2002. Zum 1. Dezember 2006 wurde er zum Pfarrer von Laufach mit Filialen im Landkreis Aschaffenburg ernannt. 2007 übernahm Thurn auch die Aufgabe des Geistlichen Beirats der DJK-Kreisgemeinschaft Untermain/Spessart. 2011 ernannte ihn Bischof Friedhelm Hofmann zum Pfarrer von Kirchheim, Gaubüttelbrunn und Kleinrinderfeld. red/pow