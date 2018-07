Hans Sell ist neuer Rotary-Präsident

Engagement ausbauen



Der Rotary-Club Kulmbach hat einen neuen Präsidenten: Hans Sell übernahm bei der turnusgemäßen Übergabe das Amt von Markus Allstadt, der in den vergangenen zwölf Monaten den Club leitete. Sell ist damit der 53. Präsident des Kulmbacher Serviceclubs."Verlasst den schwankenden Boden der Nüchternen und kommt in das bunte Boot meiner Präsidentschaft" - mit diesem etwas abgewandelten Zitat von Ringelnatz stimmte Hans Sell seine Antrittrede an. Er stimmte auf das neue rotarische Jahr ein und verwies auf das Jahresmotto "Service above self", welches weltweit für alle Clubs gilt.Das Engagement für das Mehrgenerationenhaus, die Seniorenfahrt, das Adventskalen-derprojekt und zahlreiche Spenden und Zuwendungen sind nur einige Projekte, die der Kulmbacher Club und seine Mitglieder bereits unterstützt haben.Auch im neuen Amtsjahr werden sich der Präsident und der Vorstand dafür einsetzen, das Engagement in der Region im sozialen und kulturellen Bereich weiter auszubauen.Als letzte Amtshandlung des scheidenden Präsidenten Markus Allstadt durfte er noch die höchste rotarische Auszeichnung an Ralf Hartnack verleihen.In der Laudatio, gehalten von Florian Schneider, wurden die herausragenden Verdienste um den Club während seiner mit zehn Jahren doch noch recht kurzen Zugehörigkeit gewürdigt. Bereits kurz nach seiner Aufnahme hatte er das Amt des Sekretärs inne, es folgten das Präsidentenamt, Clubdienst und die Hauptverantwortung für das Adventskalender-Projekt.