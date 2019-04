Im gut besuchten Feuerwehrhaus Schlaifhausen fand die Jahreshauptversammlung und die Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schlaifhausen statt.

In seinem Bericht über das vergangene Jahr sprach Kommandant Roland Meixner über die Einsätze, Übungen und betonte hierbei die gute Zusammenarbeit mit der Nachbarwehr aus Wiesenthau sowohl bei den gemeinsamen Übungen und Ausbildungen als auch bei der kameradschaftlichen Aktivität wie dem "Löschkönig" der Gemeinde.

Im Anschluss wurden Hans Schütz, Bernhard Meixner und Günther Drummer für ihre langjährige Dienstzeit geehrt. Da alle drei aufgrund der Altersgrenze von 65 Jahren aus der aktiven Feuerwehr ausscheiden, bedankten sich der Vorstand, Bürgermeister Bernd Drummer (BGW) und Kreisbrandmeister Dietmar Willert bei den drei Aktiven.

In der anschließenden Jahreshauptversammlung stand die Satzungsänderung im Vordergrund. Nach langjähriger Vorstandsarbeit von 42 Jahren von Hans Schütz wurde der Weg für die Nachfolge in der Vereinsführung geebnet. In Zukunft wird der Verein von einem Vorstandsgremium von fünf Mitgliedern geführt, die sich die Verantwortungen aus den einzelnen Bereichen teilen. Sowohl die Satzungsänderung als auch der neue Vorstand wurden von der Versammlung gewählt.

Einstimmig wurde Hans Schütz zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Mit stehenden Ovationen bedankten sich alle Anwesenden für die unvergleichbare Arbeit von Hans Schütz. red