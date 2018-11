Hans Neubauer feiert 80.

Am morgigen Samstag feiert Hans Neubauer seinen 80. Geburtstag. Die Feier beginnt um 18 Uhr im TSV-Sportheim.

Hans Neubauers Leben ist und war geprägt von einer Vielzahl von Ehrenämtern. Jahrzehntelang engagierte er sich in zahlreichen Vereinen, Politik, Kirche und und in der Stadt. Seine Arbeit und seine Verdienste wurden stets anerkannt. Das zeigen schon seine vielen Ehrentitel. Viele Projekte tragen auch heute noch seine Handschrift. Das Geburtstagskind hat sich einen Namen und um Teuschnitz verdient gemacht. Deshalb werden an seinem Geburtstag viele Gratulanten erwartet, die ihm für seine geleistete Arbeit danken. ph