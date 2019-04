Hans Lischke gehört seit 60 Jahren der Gewerkschaft der Polizei an

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ist die mitgliederstärkste Berufsvertretung in Oberfranken. Die Mitgliederentwicklung geht ungebrochen steil nach oben.

In seinem Geschäftsbericht zur Hauptversammlung in der Gaststätte "Langert" erinnerte Vorsitzender Matthias Schikora an die Blaulichtparty des Kreisverbandes Coburg. Auch bei der letzten Party zum Jahresabschluss hätten sich viele Beschäftigte nicht nur aus den Reihen der Polizei, sondern auch von der Feuerwehr, der Rettungsdienste, des THW und aus dem Klinikum Coburg getroffen.

Kritisch setzte sich der Gewerkschaftler mit der Personalsituation auseinander. Diese sei problematisch, denn es gebe mehr Pensionsabgänge als Zuweisungen, sagte Schikora und weiter: "Die Basis fühlt sich alleingelassen und der Kontakt zum Bürger wird immer geringer und unpersönlicher."

Der Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigen, Beamten und Pensionisten sei ein guter Abschluss, machte Bezirksvorsitzender Jürgen Köhnlein deutlich. Laut Bundesverwaltungsgericht können Vereine an den Kosten für sogenannte Hochrisikospiele beteiligt werden. Die DPolG fordere, dass diese Gelder direkt in den Polizeihaushalt fließen sollen. Mit einem nachhaltigen "Plus von fünf Millionen Euro je Doppelhaushalt" sei ein Mehr an Perspektiven und damit ein Mehr an Anerkennung und Wertschätzung der Polizeibeschäftigten erreichbar, sagte Köhnlein. Nach einer erfolgreichen Ausrüstungsoffensive für die bayerische Polizei und nach der politischen Umsetzung der Personalforderungen setze die DPolG ihren Schwerpunkt im Doppelhaushalt 2019/2020 auf zusätzliche Beförderungen und Hebungen sowie auf die Anpassung von Zulagen. "Uns geht es also schwerpunktmäßig ums Geld", fasste der Bezirksvorsitzende die Forderungen zusammen.

Die "Baustellen" in der Polizei seien vielfältig, sagte Köhnlein weiter. Der DPolG sei bewusst, dass alle anstehenden Probleme, die es in der Dienstposten- und Stellenstruktur der bayerischen Polizei gibt, nicht mit einem Doppelhaushalt zu lösen seien. Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen werde die Gewerkschaft jedoch für zusätzliche Finanzmittel werben.

In den Ruhestand wurden Gerd Rose, Udo Pechauf, Volker Weigand und Manfred Florschütz verabschiedet. Desombre