Hans-Georg Martin geehrt

Mit der Goldenen Bundesnadel vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter wurde Hans-Georg Martin aus Steinbach am Wald von den Verantwortlichen der Kronacher Kreisorganisation der Rassegeflügelzüchter ausgezeichnet. Wie deren Vorsitzender Klaus Ruppert in seiner Laudatio ansprach, ist der 70-jährige Jubilar ein großer Idealist in der Szene der Kleintierzucht. Vielfältig war und ist seine Zuchtarbeit bei den Geflügelzüchtern und bei Kaninchen. Auch als Funktionär ist Hans-Georg Martin engagiert und war langjähriger Vorsitzender der Züchtergruppe Kronach-Nord, viele Jahre in den Vorständen von Hirschfeld und Ludwigsstadt aktiv und ist Leiter des Sondervereins "Orientalischer Roller". Dieter Wolf