Hanni liebt es eher gemütlich

Hanni ist eine circa fünf Jahre alte Ungarin, die seit kurzem im Tierheim Kulmbach wohnt. Sie ist eine überaus verschmuste, liebe Hundedame, die am liebsten den ganzen Tag auf dem Schoß sitzen würde. Beim Gassigehen ist sie eher gemütlich und deswegen auch für nicht ganz so lauffreudige Menschen geeignet. Hanni ist verträglich mit anderen Hunden und fährt auch brav im Auto mit. Sie hat ein kleines Problem mit ihrem rechten Vorderbeinchen, das vermutlich von einem Trauma in jungen Jahren herrührt. Näheres erfahren Interessierte von den Tierheimmitarbeitern. Wer für die süße Hanni einen Platz auf dem Sofa frei hat, kann sich gerne zu einem Kennenlerntermin unter Telefon 09221/91288 melden. Foto: Tierheim