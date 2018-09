Hannberger Dorfplatz wird nach drei Jahren fertig

Eine gute Nachricht zum Dorfplatz in Hannberg hatte Heßdorfs Bürgermeister Horst Rehder in der jüngsten Gemeinderatssitzung dabei. Einen Tag nach der Kirchweih rückte die Baufirma Raab an, um den Platz fertigzustellen. Die Ortsburschen hatten am vergangenen Wochenende zur Kirchweih mit einer besonderen Aktion auf die nahezu drei Jahre dauernden Baustelle aufmerksam gemacht und schon mal ein paar Pflastersteine verlegt. Foto: Richard Sänger