Hanna erfreut die Bewohner des Liebfrauenhauses mit Musik

Musik gegen Einsamkeit: Die 15-jährige Hanna Persin spielte am Sonntag das vierte Konzert für die Bewohner des Senioren- und Pflegeheimes des Liebfrauenhauses. Das Elternhaus der jungen Musikerin grenzt an das Liebfrauenhaus, und Peter Persin animierte seine Nichte, sich am Flashmob des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) "Musik aus dem Fenster" zu beteiligen. Die Aktion der Musikverbände fand von Beginn bundesweit großen Anklang, und es gab viele, die sich begeistert beteiligten.

"Ich finde, in dieser schweren Zeit, da selbst der Musikunterricht übers Internet abgehalten wird, ist es eine gute Möglichkeit, mit seinem Erlernten der Allgemeinheit etwas Gutes zu tun", sagt der Musiker Peter Persin dazu. Hanna war aber mit "Musik auf dem Balkon" nicht so richtig zufrieden und fand auch 18 Uhr für ihre betagten Nachbarn nicht wirklich passend. Da im Liebfrauenhaus das Abendessen zeitig serviert wird, legte sie den Beginn ihres rund 40-minütigen Flötenkonzertes auf 16 Uhr. "Das ist eine willkommene Abwechslung, die Leute stehen am Fenster oder kommen auf die Gartenterrasse mit Rollstuhl oder Rollator", erzählt die 15-Jährige. So sei der Applaus nach den einzelnen Stücken überwältigend und komme von Herzen, deswegen wird Hanna ihre kleinen Konzerte fortsetzen.

Aber auch ihr Onkel Peter ist nicht untätig. Er beteiligt sich zwar nicht am wöchentlichen Flashmob des NBMB, aber er überträgt seit dem 23. März jeden Abend um 17 Uhr auf seinem Balkon die Bayernhymne von Antenne Bayern und hat inzwischen schon einen kleinen Fan-Kreis rund um die Pirckheimer Straße.

Ein Zeichen der Solidarität

"Musik aus dem Fenster" wurde als Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise ins Leben gerufen, und viele Musiker setzten bundesweit ein Zeichen. Nach entsprechenden Aufrufen in den sozialen Netzwerken spielten und sangen sie zeitgleich zu Beginn Beethovens "Ode an die Freude".

Auch der Nordbayerische Musikbund hatte sich angeschlossen und stellte für seine Mitgliedsvereine im Internet Noten zum Downloaden bereit - mit großer Resonanz. Dieser musikalische Flashmob der etwas anderen Art war als Zeichen der Solidarität gedacht, für alle von der Corona-Krise betroffenen Mitmenschen, insbesondere die Erkrankten und die vielen Helfer in Krankenhäusern, Supermärkten oder wo auch immer.

Viele Teilnehmer schätzen die Aktion aber auch als Demonstration des Zusammenhalts in schweren Zeiten. Immerhin sind Auftritte und Proben derzeit wegen Corona nicht möglich, und viele vermissen das gemeinsame Musizieren und die Proben. Dabei ist nicht die musikalische Perfektion das Ziel. Es gilt das olympische Motto: Dabei sein ist alles.