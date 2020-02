Hanfanbau in der Landwirtschaft

Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Kronach versammelt sich am Donnerstag, den 6. Februar, im Gasthaus Messelberger in Gehülz zur Jahreshauptversammlung. Auf der Tagesordnung stehen ab 19.30 Uhr Tätigkeits- und Kassenberichte, Ehrungen, Auszeichnungen sowie die Nachwahl des Geschäftsführers. Außerdem wird es einen Praktikerbericht zum Thema Hanfanbau in Kronach von Josef Bayer und Uwe Gremer geben. red