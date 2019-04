"Handysünderin " stürzt mit dem Fahrrad

Weil eine 15-jährige E-Bike Fahrerin während der Fahrt an ihrem Smartphone herumspielte, geriet sie in der Einberger Straße auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort gegen einen geparkten Mercedes. Dabei hatte sie noch Glück im Unglück, weil die Jugendliche, die keinen Helm trug, nur knapp an der A-Säule des geparkten Pkws vorbei flog und benommen auf der Straße liegen blieb. Sie kam mit Prellungen und Schürfwunden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.