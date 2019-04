Handysprechstunde wieder regelmäßig

Die Handysprechstunde in der Realschule CO I findet ab Mittwoch, 10. April, wieder regulär statt. Beginn ist um 13.15 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten, entweder telefonisch unter 09561/94415 oder per E-Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. Es fallen keine Teilnahmegebühren an. red