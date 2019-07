Die immer mittwochs stattfindende Handysprechstunde der Awo in der CO I entfällt ab sofort. Die für heute, Mittwoch, 10 . Juli, angekündigte Sprechstunde findet somit nicht mehr statt. Mit dem Schulbeginn im September soll das Angebot wie gewohnt fortgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung. red