Handys sind weg

Als am Freitagvormittag im Gymnasium in Haßfurt drei Klassen Sportunterricht hatten, leerte ein Unbekannter in den Umkleideräumen mehrere Schultaschen aus. Bei zwei zwölfjährigen Mädchen fehlten anschließend die Handys. Es handelt sich um ein weißes Samsung und ein graues iPhone. Sollten die eigenen Kinder plötzlich neue Handys haben, werden die Eltern gebeten, sich mit der Polizei in Haßfurt oder mit der Schulleitung in Verbindung zu setzen.